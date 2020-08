The Medium, il dualismo sarà il tema centrale: il team non vuole solo 'spaventare'

Nel corso della Gamescom 2020 è stato possibile approfondire molti dietro le quinte dei processi di sviluppo che stanno coinvolgendo i giochi di prossima generazione.

Tra questi ultimi figura anche The Medium, horror destinato a PC e Xbox Series X. In un ricco filmato, che potete visionare in apertura a questa news, Bloober Team ha evidenziato come l'obiettivo del gioco non sia solo quello di spaventare e inquietare il pubblico, ma anche quello di affrontare un tema preciso: il dualismo. Ogni elemento di The Medium è stato creato tenendo in mente questo concetto, si tratti del level design o della colonna sonora.

Una ricchezza che si riflette anche nel dispiegarsi della narrazione. Durante The Medium, il giocatore entrerà in contatto con molteplici punti di vista, per un approccio pronto ad analizzare molteplici scale di grigio. Il titolo non darà mai un giudizio su cosa sia giusto o sbagliato, lasciando libera interpretazione al pubblico.



Nel video, è poi possibile vedere Marianne, la protagonista di The Medium, in azione nel gioco, alle prese con la gestione di due mondi contemporaneamente: la nostra realtà e un mondo spirituale profondamente ostile. Un'esperienza horror in bilico tra due universi, in cui l'immagine dell'omicidio di un bambino sarà il motore che spingerà la donna ad agire. Durante la Gamescom, è stao confermato che il villain di The Medium sarà interpretato da Troy Baker.