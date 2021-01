The Medium: i due volti dell'orrore next gen nel Trailer Live Action

Dopo aver fatto sfoggio del Ray Tracing di The Medium con un video realizzato in collaborazione con NVIDIA, il Bloober Team apre una finestra sulle due dimensioni horror della loro prossima avventura per PC e Xbox Series X/S con un evocativo trailer live action.

Creato con il contributo di Platige Image e del candidato all'Oscar Tomasz Baginski, il video live action di The Medium ci permette di varcare la soglia dell'universo a tinte oscure che dovremo esplorare interpretando Marianne.

Il trailer pone così l'accento sul sistema Dual Reality di The Medium su cui il team Bloober ha deciso di basare l'intera esperienza ludica e narrativa di questo progetto. Grazie al Dual Reality, gli utenti potranno infatti accompagnare la protagonista in un viaggio dove il piano dimensionale degli esseri viventi e quello degli spiriti coabiteranno a schermo. Tutto ciò, naturalmente, si concretizzerà in un'esperienza di gioco contraddistinta da enigmi ambientali e frangenti thrilling da superare studiando con attenzione la duplice realtà immortalata a schermo.

Il lancio di The Medium è previsto per il 28 febbraio su PC e in esclusiva console su Xbox Series X/S, con approdo immediato nel catalogo dei videogiochi fruibili dagli abbonati a Xbox Game Pass.