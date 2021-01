The Medium su GeForce Now fin dal lancio; disponibili i driver NVIDIA Game Ready

The Medium è uno dei più grandi vanti della line-up invernale di Xbox Series X ed S (console sulle quali uscirà in esclusiva), ma non bisogna dimenticare che il promettente horror psicologico di Bloober Team verrà lanciato anche su PC.

NVIDIA si è preparata adeguatamente all'appuntamento di giovedì 28 gennaio lanciando quest'oggi i nuovi driver Game Ready 461.40 WHQL comprendenti delle ottimizzazioni specifiche per The Medium, già disponibili al download a questo indirizzo. È interessante notare che nel pacchetto dei dati è incluso anche il supporto ai nuovi laptop con a bordo le schede video GeForce RTX Serie 30, in vendita a partire da oggi in oltre 70 varianti prodotte da differenti OEM.

La casa di Santa Clara è inoltre felice di far sapere che The Medium supporterà le tecnologie Ray-Tracing e DLSS sulle GPU compatibili, e che potrà essere giocato fin dal day-one su GeForce Now, anche dai giocatori con abbonamento gratuito. I membri Founders, in ogni caso, beneficeranno dell'accesso prioritario al gioco. Su GeForce Now saranno accessibili le versioni Steam ed Epic Games Store (esclusa, quindi, quella Microsoft Store, che tuttavia sarà in Xbox Game Pass fin dal lancio), ed entrambe verranno riprodotte con Ray-Tracing e DLSS attivi.