The Medium girerà solo a 30 fotogrammi al secondo su Xbox Series X?

Alcune recenti dichiarazioni apparse nel corso del pomeriggio sul sito ufficiale Xbox lasciano intuire che The Medium, il nuovo horror degli sviluppatori di Blair Witch e Layers of Fear, non supporterà i 60 fotogrammi al secondo su Xbox Series X.

Nel lungo articolo, in cui si parla non solo di The Medium ma anche di Call of the Sea, gli sviluppatori non parlano mai del framerate del loro progetto ma esaltano solo la potenza della macchina da gioco Microsoft specificando che supporterà la risoluzione 4K e implementerà il Ray Tracing. Tutto ciò in netto contrasto con quanto dichiarato dal team di sviluppo di Call of the Sea, che nello stesso articolo specifica che la versione Xbox Series X del loro gioco girerà a 4K e 60fps.

La mancanza di informazioni sul framerate di The Medium lascia quindi intuire come il team non abbia voluto sacrificare in parte il comparto grafico per rendere il titolo più fluido. A dare ulteriore conferma dell'assenza dei 60fps di The Medium su Xbox Series X è un tweet di oggi di Jez Corden, celebre giornalista di WindowsCentral, il quale sembra non essere soddisfatto della notizia.

In attesa di una conferma o di una smentita da parte del team di sviluppo polacco, vi ricordiamo che le ultime voci di corridoio vogliono l'acquisizione da parte di Microsoft di Bloober Team, che potrebbe entrare a far parte degli Xbox Game Studios prossimamente.