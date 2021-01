The Medium tra horror, azione e next gen: diretta speciale oggi su Twitch dalle 15:00

Gli sviluppatori di Bloober Team sono pronti a mettere nelle mani dei videogiocatori la Dual Reality di The Medium, per un horror psicologico da vivere attraverso due realtà complementari: il mondo materiale e quello spirituale.

Una formula di gameplay che ha spinto gli autori a concentrarsi su PC e Xbox Series X, definendo The Medium impossibile su console old gen. Intervistati di recente, gli sviluppatori hanno definito la componente action come minoritaria nell'economia del gioco, del quale non rappresenta il focus. La protagonista Marianne, pur dotata di potenti poteri psichici, utilizza le sue doti principalmente come difesa e strumento per guadagnarsi la fuga da pericolosi nemici. In questo senso, Bloober Team ha accostato The Medium più ad un Amnesia che non a un Resident Evil.

