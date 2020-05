The Medium su Xbox Series X: tutti i dettagli sull'horror ispirato a Silent Hill 2!

Durante l'Inide Xbox del 7 maggio, dedicato interamente ai giochi in arrivo sulla prossima generazione di console Microsoft, ha trovato spazio anche il trailer di annuncio di The Medium, un intrigante horror psicologico.

Sviluppato dagli autori di Layers of Fear e Observer, la produzione di Bloober Team vanta tra le proprie fonti d'ispirazione nientemeno che Silent Hill 2. E proprio lo storico compositore della serie Konami risulta essere stato coinvolto nel programma di sviluppo di The Medium. Tra atmosfere surreali e inquietanti, l'ultima fatica della software house polacca farà vestire ai giocatori i panni di Marianne, donna dotata di capacità medianiche. Proprio per colpa di queste ultime, la protagonista sarà coinvolta in una spirale di inquietudine, mistero e tensione.



Per offrirvi una panoramica completa di ciò che ci possiamo attendere dalla creazione di Bloober Team, la Redazione di Everyeye ha confezionato una video anteprima interamente dedicata a The Medium. Come da tradizione, potete trovarla direttamente in apertura a questa news o, in alternativa, sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!

Ricordiamo che The Medium sarà un'esclusiva Xbox Series X e PC: l'horror a tinte psicologiche si presenta dunque come una produzione pienamente next gen, che non troverà spazio sulla famiglia di console Xbox One. La data di pubblicazione del gioco, ovviamente, non è stata ancora resa nota.