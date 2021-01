The Medium impossibile su console last gen, ammette Bloober Team

Lo sviluppatore capo del Bloober Team, Wojciech Piejko, interviene sulle pagine di Game Informer per spiegare che l'horror The Medium, atteso al lancio tra poche settimane su PC e in esclusiva console su Xbox Series X/S, non avrebbe potuto vedere la luce su sistemi last gen come PS4 o Xbox One.

Nel ricordare il sistema Dual Reality di The Medium, Piejko sottolinea come "ci sono due mondi, due giochi che si renderizzano allo stesso tempo e le console della passata generazione non sarebbero state in grado di gestire tutto questo perchè non erano abbastanza potenti. La nuova tecnologia (di piattaforme come Xbox Series X e Series S, ndr) è come un nuovo linguaggio, ci offre più libertà nella creazione delle nostre storie".

Sempre in merito al balzo prestazionale e tecnologico garantito dalle ultime console, l'esponente della software house che ha dato forma alla serie di Layers of Fear spiega che "questa generazione è la più cruciale. Non si tratta solo di spingere la grafica e renderla migliore, ma è il modo in cui funziona l'intero sistema a essere diverso. È vero, aspetti come questi cambiano sempre nel passaggio da una generazione all'altra, ma adesso? Stavolta il livello di dettaglio e la libertà offerta nella gestione della fisica sono davvero molto più alti. Anche tecnologie come il Ray Tracing possono essere sfruttate per diversi scopi, come una migliore attenuazione della musica o la percezione della profondità in relazione al mondo di gioco".

In funzione dell'ultimo rinvio deciso dal Bloober Team per apportare gli ultimi correttivi al titolo, il lancio di The Medium è previsto per il 28 gennaio su PC e Xbox Series X/S.