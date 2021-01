The Medium inquieta con Everyeye su Twitch: live alle 15:00 e notte horror!

Tra le nuove uscite della settimana spicca The Medium, produzione horror firmata dagli sviluppatori di Bloober Team, già autori di Observer, ora disponibile su next gen in edizione System Redux.

Con la pubblicazione delle recensioni di The Medium in programma a brevissimo, è giunto il momento di ospitare l'esclusiva Microsoft sui lidi di Everyeye. Per la giornata odierna, mercoledì 27 gennaio, la Redazione ha in programma una giornata ricchissima, con ben due appuntamenti. Si parte alle ore 15:00, con una live della durata di due ore. Un'occasione per un primo confronto legato alle caratteristiche di questo horror a cavallo tra due mondi.



Me non solo, la Redazione ritornerà in diretta nei panni di Marianne a partire dalle ore 21:00, per un nuovo confronto con i misteri che si annidano tra le pieghe del mondo spirituale. I poteri e le percezioni della protagonista di The Medium ci accompagneranno in una nottata a tinte horror: vietato mancare!

L'appuntamento con i giocatori più coraggiosi è dunque con il Canale Twitch di Everyeye, live dal nostro nuovissimo Studio.