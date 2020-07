The Medium: una lunga intervista al Bloober Team sulle potenzialità di Xbox Series X

In una lunga intervista pubblicata sui canali ufficiali di Xbox, Larry Hryb ha avuto il piacere di chiacchierare con Jacek Zięba del Bloober Team sul nuovo The Medium e sulle ottimizzazioni che riceverà grazie ad Xbox Series X.

Interrogato sulle potenzialità dell'hardware di prossima generazione, il producer di The Medium ha risposto: "La semplice verità è che grazie all'hardware di nuova generazione possiamo realizzare a pieno la nostra visione di The Medium. Ovviamente potresti ripensare qualsiasi idea di gioco ma nel nostro caso significherebbe cambiare completamente le funzionalità principali. Grazie alla potenza di Xbox Series X possiamo invece sviluppare il gioco proprio come lo abbiamo immaginato. Non sto parlando solo di grafica, che sicuramente aiuta a creare un'atmosfera coinvolgente, ma anche di gameplay".

Tra i punti di forza elencati da Zięba nel corso dell'intervista, primeggiano poi la potenza della CPU e della GPU di Series X nonché la velocità del SSD grazie alla quale "puoi creare un'esperienza più cinematografica e d'atmosfera, mantenendo l'immersione del giocatore senza schermate di caricamento che spezzano il ritmo".



Prima di lasciarvi al podcast, vi ricordiamo che sulle nostre pagine è disponibile una lunga intervista su The Medium agli sviluppatori del Bloober Team.