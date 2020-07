The Medium si mostra in un video gameplay! L'horror in arrivo anche su PS5?

All'interno di The Medium, il giocatore vestirà i panni di Marianne, giovane donna con abilità da Medium, che le consentono di agire in maniera contestuale all'intero di due differenti piani dell'esistenza.

Da un lato, la protagonista potrà infatti farsi strada attraverso il mondo terreno, mentre dall'altro avrà la possibilità di muovere i propri passi anche all'interno di una sorta di dimensione spirituale. Il potere di cui è dotata Marianne promette di rappresentare uno degli elementi cardine della produzione, che vedrà il giocatore impegnato in un'inquietante indagine legata ad un caso di omicidio. Non sorprende dunque che Bloober Team abbia scelto di concentrare la nuova presentazione del gameplay di The Medium proprio su questo elemento. Nel corso del post-show dell'Xbox Games Showcase, condotto da Geoff Keighley, è stata infatti mostrata una sessione di gioco del titolo, riproposta dal team di sviluppo nel video che trovate in apertura a questa news.



Al momento, The Medium è atteso su PC e Xbox Series X, ma un interessante dettaglio potrebbe essere emerso in seguito alla pubblicazione dell'ultimo trailer di The Medium. Come fatto notare da diversi osservatori, la nuova presentazione del gioco sarebbe stata accompagnata dalla dicitura "Console Launch Exclusive". Questo elemento ha spinto ad ipotizzare un possibile successivo approdo del gioco anche su PlayStation 5: al momento, tuttavia, non sussiste in tal senso alcuna conferma ufficiale.



In attesa di eventuali conferme o smentite, sulle pagine di Everyeye trovate una ricca anteprima di The Medium.