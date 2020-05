The Medium verso la next gen: 4K, Ray Tracing e assenza di caricamenti

Capace di attirare rapidamente su di sé un significativo quantitativo di attenzione, il primo trailer di The Medium ha presentato al pubblico un gioco destinato alla next gen, atteso in esclusiva su PC e Xbox Series X.

Nel corso di un'intervista concessa ai colleghi di Eurogamer.net, il Lead Designer Wojciech Piejko ha identificato il gioco come il progetto più ambizioso mai realizzato da Bloober Team, i cui sviluppatori vantano all'attivo la pubblicazione di titoli quali Layers of Fear, Observer e Blair Witch. Attorno al progetto aleggia ancora un certo mistero, ma il Lead Designer ha acconsentito ad alzare il sipario su almeno alcune delle caratteristiche tecniche che contraddistingueranno The Medium.



Innanzitutto, è stato confermato che l'horror psicologico offrirà supporto alla risoluzione in 4K. Il mondo di gioco plasmato da Bloober Team, inoltre, sarà reso maggiorente affascinante e ricco di atmosfera grazie all'utilizzo del Ray Tracing, tecnologia in grado di riprodurre in maniera estremamente realistica le meccaniche di diffusione della luce all'interno di diversi ambienti. Infine, sembra confermata la totale assenza di caricamenti: "L'immersività è incredibilmente cruciale per noi. - ha infatti dichiarato Piejko - ed avere quest'esperienza fluida, priva di qualsiasi interruzione come caricamenti e simili è perfetta per i giochi horror".



In attesa di poter vedere il gioco in azione, sulle pagine di Everyeye trovate la nostra anteprima di The Medium, a cura di Daniele D'Orefice.