The Medium: nuovi chiarimenti sul gameplay a Doppia Realtà dell'horror nextgen

Gli sviluppatori del Bloober Team pubblicano una nuova immagine di The Medium e forniscono degli importanti chiarimenti sulle meccaniche di gameplay che sperimenteremo nella Doppia Realtà dell'horror in arrivo su PC e Xbox Series X a fine anno.

Approfittando della diffusione di questo nuovo scatto ingame, gli autori polacchi specializzatisi nella creazione di avventure horror con Layers of Fear, Observer e Blair Witch condividono un messaggio in cui delinenao i contorni delle dinamiche di gameplay da vivere nella Doppia Realtà di The Medium.

Stando a quanto specificato dal Bloober Team, infatti, "Marianne (la protagonista del titolo, ndr) non può controllare completamente il suo potere che le consente di vivere in due mondi contemporaneamente. Ciò significa che proverai l'esperienza dei due mondi in varie combinazioni, a volte con sessioni a se stanti, altre volte in contemporanea".

In base alle prove effettuate attraverso le sessioni di testing interne, gli sviluppatori europei stimano che "trascorrerai circa un terzo del tuo tempo di gioco nella Doppia Realtà". Il sistema di gameplay brevettato da Bloober Team come Dual Reality, quindi, offrirà agli utenti l'opportunità di spaziare tra scene ambientate in una singola dimensione e frangenti narrativi dove saremo chiamati a guidare Marianne in questa visione sdoppiata tra realtà e incubo. Per un approfondimento ulteriore su questo progetto, vi invitiamo a leggere il nostro speciale sull'horror The Medium per PC e Xbox Series X.