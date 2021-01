The Medium: il gameplay del gioco horror next gen degli autori di Layers of Fear

Bloober Team, già autore di titoli come Layers of Fear, Observer e Blair Witch, tenta di fare il salto di qualità con un gioco ispirato a Silent Hill e pensato per sfruttare le potenzialità della next gen su Xbox Series X/S.

Con il progetto di The Medium, il Bloober Team promette infatti di portare una ventata d'aria fresca nel genere, attingendo ai capolavori del passato per introdurre delle originali trovate ludiche e narrative attingendo alla potenza computazionale delle piattaforme di ultima generazione.

Come sottolineato dalla stessa software house polacca con il video diario sul sistema Dual Reality di The Medium, il tema portante di questa nuova avventura a tinte oscure è la "dualità", un concetto che viene rappresentato a schermo dalla possibilità di spostarci tra questo piano dimensionale e il regno dell'aldilà per riuscire, così facendo, a raccogliere informazioni utili per progredire nella storia.

Per aiutarci a familiarizzare con i personaggi, le atmosfere e le dinamiche di gameplay di quest'opera, il Bloober Team ha confezionato un video di 14 minuti ricco di scene di gioco. Per un ulteriore approfondimento, vi consigliamo di leggere il nostro speciale su The Medium a firma di Marco Mottura, con tanti spunti di riflessione sull'esperienza ludica, sugli intrecci narrativi e sui contenuti di questo ambizioso horror destinato ad arrivare su PC e Xbox Series X/S il 28 gennaio. Sin dal lancio, il gioco sarà accessibile nella ludoteca digitale degli iscritti a Xbox Game Pass.