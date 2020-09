The Medium: nuovo story trailer per l'horror di Bloober Team

Bloober Team ha pubblicato un nuovo story trailer di The Medium, gioco horror in arrivo a fine anno e che può contare su una colonna sonora d'eccezione nata dalla collaborazione tra Arkadiusz Reikowski e Akira Yamaoka.

"Scopri un mistero avvolto nel buio che solo una medium può svelare. Esplora contemporaneamente il mondo reale e quello degli spiriti. Usa le tue abilità psichiche per risolvere rompicapi che attraversano entrambi i mondi, porta alla luce angoscianti segreti e sopravvivi agli incontri con la Fauce, un mostro concepito da un’inenarrabile tragedia. The Medium è un videogioco horror psicologico in terza persona il cui gameplay brevettato ruota attorno a una realtà dualistica e si sviluppa sulle note della colonna sonora originale risultato della collaborazione tra Arkadiusz Reikowski e Akira Yamaoka."

Lo story trailer permette di approfondire la trama d questa originale avventura horror di stampo psicologico, sviluppato dagli autori di Layers of Fear e The Blair Witch. The Medium è atteso per la fine dell'anno su PC e Xbox Series X, disponibile dal lancio su Xbox Game Pass, la data di uscita non è ancora stata resa nota.