The Medium: il nuovo trailer celebra il lancio su PC e Xbox Series X/S

Per festeggiare l'arrivo di The Medium su PC e Xbox Series X/S, gli autori del Bloober Team confezionano un trailer che delinea il gameplay e i contenuti del loro ultimo horror in salsa next gen.

Nel trasportarci all'interno della loro avventura, gli sviluppatori polacchi approfittano del trailer di lancio di The Medium per tracciare con delle scene di gameplay il percorso ludico, narrativo e grafico che seguiremo interpretando Marianne.

Il filmato solletica la curiosità degli appassionati del genere soffermandosi sul sistema Dual Reality di The Medium, lo stratagemma escogitato da Bloober per rappresentare a schermo il passaggio dalla dimensione dei vivi da quella spiritica ispirata alle opere sensazionali del pittore polacco Zdzislaw Beksinski. Non mancano poi i frangenti puramente esplorativi, con i tanti enigmi ambientali da dover risolvere per avanzare nella trama e venire a capo del mistero su cui si basa l'intera opera.

Se volete saperne di più su questa ambiziosa avventura a tinte oscure, non possiamo che consigliarvi di leggere la nostra recensione di The Medium firmata da Marco Mottura, scoprendo così fino a che punto i ragazzi di Bloober Team si sono spinti per concretizzare la loro visione di un horror tra due mondi.