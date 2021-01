The Medium, il nuovo trailer svela i retroscena: il team puntava a Wii U, PS3 e Xbox 360!

Con il conto alla rovescia per il debutto di The Medium ormai avviato, il team di sviluppo ha pubblicato un nuovo e interessante trailer, che svela nove particolari dettagli sul gioco.

Tra questi, il fatto che il progetto ha soggiornato nei pensieri di Bloober Team per davvero parecchio tempo. I primi prototipi risalgono infatti al 2012, con l'horror che avrebbe dovuto vedere la luce su...Wii U, PlayStation e Xbox 360! Evidentemente, i piani sono poi cambiati, e il gioco è ora atteso in esclusiva su PC e Xbox Series X, col team intenzionato a sfruttare a pieno le potenzialità della nuova generazione di console. Il filmato ci rivela poi i volti degli attori principali che hanno partecipato allo sviluppo di The Medium, tra i quali anche un membro del cast dell'apprezzatissimo The Queen's Gambit di Netflix.



Scopriamo inoltre che le ambientazione del gioco sono ispirate a luoghi realmente esistenti, collocati a Cracovia. Ulteriore dettaglio interessante, scopriamo che The Medium ha anche una piccola connessione con un altro horror di Bloober Team: Observer: System Redux. Per scoprire tutti i retroscena condivisi dagli sviluppatori, direttamente in apertura a questa news trovate il filmato integrale, buona visione! L'attesa per poter vestire i panni di Marianne è ormai quasi ultimata: l'uscita dell'esclusiva Microsoft è infatti fissata per il 28 gennaio.