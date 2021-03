The Medium e Observer System Redux: Bloober Team annuncia le versioni fisiche dei giochi

Gli sviluppatori del Bloober Team e il publisher Koch Media hanno annunciato una partnership editoriale per la pubblicazione e la distribuzione delle copie fisiche di The Medium e di Observer: System Redux.

Piotr Babieno, CEO del Bloober Team, ha commentato l'annuncio con un comunicato stampa: "Siamo molto entusiasti di poter lavorare con i nostri partner di Koch Media. Per noi è molto importante ascoltare i fan che hanno chiesto un'uscita in box dei nostri pluripremiati giochi horror". Allo stesso modo Klemens Kundratitz, CEO di Koch Media, ha dichiarato: "Siamo lieti di dare il benvenuto al Bloober Team come nuovo entusiasmante partner e saremo lieti di lavorare con loro sul portfolio di giochi in continua crescita. The Medium così come il pluripremiato Observer System Redux. Entrambi i titoli si adattano perfettamente al nostro catalogo diversificato".

Observer System Redux, la versione next-gen dell'orginale Observer, è uscito lo scorso novembre per PC (via Steam, GOG e Epic Games Store), PlayStation 5 e Xbox Series X/S mentre The Medium ha fatto il proprio esordio nel gennaio del 2021 in esclusiva console per Xbox Series X/S e su PC, incluso anche con Xbox Game Pass (per PC e console).