The Medium, l'orrore in azione su Xbox Series X: i primi 18 minuti di gameplay

Il momento del debutto di The Medium è ormai dietro l'angolo e, in collaborazione con IGN.com, Bloober Team ha deciso di regalarci un ultimo nuovo assaggio tratto dal suo intrigante horror paranormale.

Grazie al video che vi abbiamo riportato in apertura, possiamo dare un'occhiata ai primi 18 minuti della nuova avventura realizzata dagli autori della software house polacca specializzata nel genere horror, già autrice dei due capitoli di Layers of Fear e di Blair Witch. Il filmato in questione, catturato su Xbox Series X, ci lascia gustare la scena cinematica introduttiva per poi passare alle fasi di gameplay e alla presentazione dei primi personaggi cruciali all'interno dell'intreccio narrativo.

In The Medium sarà fondamentale il fattore paranormale, con la nostra protagonista Marienne capace di entrare in contatto con il mondo dei morti tramite le sue capacità extrasensoriali. Tramite la renderizzazione di due scene separate mostrate in contemporanea a schermo, avremo modo di osservare gli eventi tramite gli occhi di Marienne ed immergerci in un nuovo vortice di terrore.

Lasciandovi alla visione del filmato di gameplay, vi ricordiamo che The Medium sarà disponibile su PC Windows ed in esclusiva console su Xbox Series X|S a partire dal 28 gennaio. In una recente intervista, Bloober Team ci ha tenuto a specificare che il suo horror game sarà fantastico anche su Series S. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di The Medium.