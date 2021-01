The Medium su PC e Xbox Series X/S: Analisi Gameplay dell'horror next gen

Analizziamo il gameplay del nuovo gioco horror degli autori di Blair Witch e Layers of Fear, The Medium, destinato ad arrivare a fine gennaio su PC e in esclusiva console su Xbox Series X/S (con approdo immediato nel catalogo di Xbox Game Pass).

Nel corso dell'ultima dimostrazione organizzata su Discord da Bloober Team, gli sviluppatori polacchi hanno provato a rispondere ad una delle domande più ricorrenti tra i fan del genere che guardano con interesse a questo progetto: come funziona esattamente The Medium?

La demo propostaci dagli autori europei ha contribuito a chiarire alcuni punti, come il ricorso delle inquadrature fisse nelle scene costruite attorno al sistema Dual Reality di The Medium. Chi impersonerà Marianne dovrà fare la spola tra questo piano dimensionale e il regno spiritico immaginato dal visionario artista polacco Zdzislaw Beksinski. Il passaggio tra il mondo dei vivi e quello dei morti non avrà solo dei risvolti narrativi o puramente grafici, ma si concretizzerà in un'esperienza che, almeno nei frangenti di gameplay mostrati da Bloober Team, sembra attingere alla nobile tradizione dei survival horror.

Tra fughe rocambolesche e sessioni di esplorazione all'interno di strutture indecifrabili con architetture organiche, la coabitazione tra i due universi darà agli emuli di Marianne l'opportunità di vivere un'avventura originale e degna di essere ricordata, o almeno questa è la speranza dei suoi autori.

Nell'attesa che si faccia il 28 gennaio per poter tuffarci nelle atmosfere della nuova esperienza horror del team di Layers of Fear e Observer, vi lasciamo in compagnia dell'analisi di The Medium e alle considerazioni di Marco Mottura su questa ambiziosa opera a tinte oscure per PC e Xbox Series X/S.