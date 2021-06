The Medium su PlayStation 5 uscirà anche in edizione fisica

Come sappiamo The Medium si prepara a sbarcare nei negozi in versione fisica, confermata negli scorsi mesi per il prossimo 3 settembre da Koch Media e lo sviluppatore Bloober Team.

Ciò vale anche per la versione PlayStation 5 di The Medium annunciata negli scorsi giorni e prevista anch'essa per lo stesso giorno, che si aggiungerà quindi alle già note versioni per PC e Xbox Series X/S. Non arriverà soltanto una semplice edizione standard per il gioco: sempre nello stesso giorno, in specifici territori selezionati, è previsto anche l'arrivo della Two World Special Launch Edition di The Medium. Oltre al disco, l'edizione speciale comprenderà una Steelbook esclusiva, un artbook di 32 pagine con copertina rigida e la colonna sonora del gioco.

Si tratta quindi di un'ottima occasione per i collezionisti di aggiungere questo particolare thriller dalle tinte horror che vede come protagonista la medium Marianne, capace con i suoi poteri sovrannaturali di raggiungere di raggiungere un altro piano dell'esistenza e di poter interagire con i morti. Come evidenziato dalla nostra recensione di The Medium l'opera ha le sue imperfezione, tuttavia la sua atmosfera e le forti tematiche alla base del gioco potrebbero comunque spingere i fan del genere a dargli una chance, nella speranza magari di restarne completamente rapiti.