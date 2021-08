The Medium su PS5: il nuovo trailer svela il supporto al DualSense

A poche settimane dal debutto della versione PlayStation 5 di The Medium, Bloober Team ha pubblicato sul suo canale YouTube un breve trailer interamente focalizzato su quelli che saranno gli utilizzi del DualSense.

Il controller di ultima generazione targato Sony verrà infatti sfruttato pienamente nell'avventura dalle tinte horror già disponibile su PC e Xbox Series X|S. Come potete scoprire anche nel filmato, sarà possibile incontrare resistenza sui grilletti quando si utilizzano abilità specifiche oppure percepire una particolare vibrazione grazie al feedback aptico quando la protagonista è protetta da uno scudo magico oppure è particolarmente affaticata durante un inseguimento. Gli sviluppatori non si sono lasciati sfuggire nemmeno l'occasione di sfruttare il touchpad, il quale può essere utilizzato per analizzare gli oggetti trovati in giro per gli ambienti di gioco. Per quello che riguarda invece i sensori di movimento, altra feature del DualSense, potremo utilizzarli per gestire la visuale nella modalità foto. Non manca infine il supporto allo speaker del controller, che riproduce i suoni in base al gadget utilizzato da Marianne.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che The Medium su PlayStation 5 uscirà anche in edizione fisica.