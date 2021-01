The Medium: a quando le recensioni dell'esclusiva console Xbox Series X|S?

La prossima settimana gli occhi e i riflettori saranno tutti puntati su The Medium horror psicologico sviluppato da Bloober Team (i creatori di Layers of Fear e Observer) per PC e, in esclusiva console assoluta, Xbox Series X|S.

Stiamo quindi parlando di un gioco esclusivamente next-gen, che in questi mesi ha saputo catturare l'attenzione di tutti gli appassionati grazie alla Modalità Dualistica, un sistema ufficialmente brevettato dal team di sviluppo che consentirà ai giocatori di esplorare in simultanea due piani dell'esistenza, il mondo reale e quello degli spiriti.

L'uscita è fissata per il prossimo 28 gennaio, giorno in cui The Medium debutterà anche in Xbox Game Pass come tutte le esclusive di casa Microsoft. La curiosità però è tanta, e i giocatori non vedono l'ora di scoprire come se la cava il gioco alla prova dei fatti. A quanto pare potremo farci un'idea precisa il giorno prima del lancio, stando a quanto rivelato da Metacritic: il noto sito aggregatore di recensioni ha fatto sapere che possiamo aspettarci i primi verdetti della stampa specializzata alle ore 15:00 di mercoledì 27 gennaio! Nel frattempo, potete ingannare l'attesa leggendo la nostra ultima anteprima di The Medium e guardando il recente video gameplay di The Medium che mette in risalto le capacità medianiche della protagonsita.