The Medium: i requisiti PC sono molto alti? Bloober Team ci spiega il perché

A pochi giorni dal lancio, gli sviluppatori di The Medium ci spiegano il motivo per cui l'horror paranormale richiede dei requisiti particolarmente alti su PC, piattaforma sulla quale si avrà bisogno di una RTX 3080 per poter giocare in 4K/30fps.

Se già siete a conoscenza delle caratteristiche del progetto, starete già immaginando la ragione per cui l'edizione PC si è rivelata così esigente a livello di configurazione hardware: The Medium, in diversi momenti dell'avventura, renderizza contemporaneamente a schermo due scene separate, dal momento che la protagonista Marienne è capace di entrare in contatto col mondo dei defunti. Di seguito le dichiarazioni del Lead Designer Wojciech Piejko:

"Sapete, stiamo renderizzando due mondi contemporaneamente, e se i giocatori vogliono farlo con HDR e Ray Tracing, è necessario un hardware davvero potente. Non vogliamo pubblicare i requisiti su Internet e dire "sì, funzionerà benissimo sulla vostra scheda", per poi non rivelarsi vero. Il nostro gioco sta fra due mondi, a volte sei in uno solo, a volte in due allo stesso tempo. Se avvii il gioco e all'inizio hai un solo mondo, e poi giungi a una situazione a due mondi dove il gioco ne renderizza due, sai che avrai dei cali di frame-rate e ovviamente questo non va bene. Dobbiamo indicare le specifiche per la situazione più esigente in termini di potenza ed è per questo che i requisiti sono elevati".



The Medium sarà disponibile dal 28 gennaio su PC Windows e Xbox Series X|S in esclusiva console (sarà inserito al day one sul Game Pass). Alcuni giocatori si stanno chiedendo se il titolo arriverà mai su PS5, specialmente dopo che sono spuntati fuori i simboli PlayStation sulla confezione del controller Xbox dedicato al gioco.