The Medium: ecco i requisiti PC, necessaria una RTX 3080 per i 4K/30fps con Ray-Tracing

Dopo aver stemperato l'attesa dei fan pubblicando un nuovo interessante trailer incentrato sulle capacità medaniche della protagonista del gioco, ecco che Bloober Team diffonde tutti i dettagli riguardanti i requisiti minimi e raccomandati per The Medium, horror game atteso all'arrivo su PC Windows e Xbox Series X|S il 28 gennaio.

Stando ai requisiti che vi andiamo a riportare di qui a breve, sembra che The Medium saprà mettere a dura prova le vostre configurazioni PC, specialmente nel caso vogliate godere delle migliori prestazioni e dei più avanzati effetti grafici disponibili: per giocare in 4K/60fps necessiterete di una Nvidia GeForce RTX 3080, accontentandovi invece dei 4K/30fps avrete bisogno di una RTX 2060 o in alternativa di una Radeon 5700 XT. Di seguito vi andiamo dunque a riportare i requisiti PC:

Minimi

Performance: 1080p/30fps

Settaggi Grafici: Preset Basso

GPU GeForce: GTX 1650 Super o GTX 1060

GPU AMD: AMD R9 390x

CPU: Intel Core i5-6600 o AMD Ryzen 5

Memoria: 8 GB

OS: Windows 10 64-bit, DX11

HDD: 50 GB HDD





Raccomandati

Performance: 1080p/30fps

Settaggi Grafici: Preset Medio

GPU GeForce: GTX 1060 Super

GPU AMD: AMD RX 5600XT 6 GB

CPU: Intel Core i5-9600 o AMD Ryzen 7 3700 X

Memoria: 16 GB

OS: Windows 10 64-bit, DX11

HDD: 50 GB SSD





Sono davvero molteplici le soluzioni che avete a vostra disposizione per adattare al meglio The Medium al vostro PC da gaming, specialmente se intenzionati a fruire del Ray-Tracing. Per schiarirvi le idee in merito, potrebbe tornare molto utile la tabella riassuntiva che trovate in calce alla notizia che fornisce ulteriori informazioni sui Preset Alto, Ultra e sull'impatto prestazionale del Ray-Tracing. Nell'attesa che il titolo faccia finalmente il suo debutto su PC e Xbox Series X|S il 28 gennaio (sarà disponibile al day one sul Game Pass), vi rimandiamo alla nostra Anteprima di The Medium per tutti gli ulteriori approfondimenti.