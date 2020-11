The Medium rinviato su PC e Xbox Series X|S: l'horror nextgen slitta a inizio 2021

Con una lettera aperta indirizzata a tutti gli appassionati di videogiochi horror, il team Bloober annuncia il rinvio ad inizio 2021 di The Medium: l'avventura thrilling in salsa nextgen avrebbe dovuto vedere la luce su PC, Xbox Series X e Series S a dicembre.

Nel messaggio condiviso sui propri profili social, la software house polacca esordisce affermando che "dopo un'attenta considerazione, oggi abbiamo preso la difficile decisione di ritardare il lancio di The Medium e di farlo slittare al 28 gennaio del 2021. Non è stata una scelta facile da prendere, ma l'abbiamo fatto a causa della situazione che stiamo vivendo in Polonia con la pandemia da COVID-19 e dopo le valutazioni legate al programma degli altri giochi in arrivo sul mercato".

Stando quindi al Bloober Team, la decisione di posticipare The Medium al 28 gennaio 2021 consentirà agli sviluppatori di "affinare ulteriormente il gioco, assicurandoci di offrire la miglior versione della nostra visione innovativa che promette di far evolvere il genere dei videogiochi horror psicologici. Il rinvio non ci impedirà di condividere con voi tutte le informazioni sullo stato di sviluppo".

Nella speranza che la software house polacca sfrutti al meglio questo tempo supplementare per rendere ancora più profonda e divertente l'esperienza ludica del loro horror, vi rimandiamo alla nostra anteprima di The Medium firmata da Giuseppe Carrabba.