The Medium scatena l'inquietudine: nuovo gameplay per l'horror psicologico

Il 2021 di casa Microsoft verrà inaugurato da una prima e attesa esclusiva: il nuovo horror psicologico firmato da Bloober Team, pronto a scatenare l'inquietudine del pubblico su PC e Xbox Series X.

Con il sistema di Dual Reality di The Medium, la software house ha deciso di puntare esclusivamente sulle piattaforme next gen, con il proprio titolo che non vedrà la luce su Xbox One. La produzione calerà il giocatore nei panni di Marianne, una medium straordinariamente dotata, in grado di muoversi attraverso due piani dell'esistenza. La donna può agire contemporaneamente nel mondo reale e nel reame spirituale, circostanza che le consentirà di indagare su di un inquietante mistero che si cela tra le mura di un hotel ormai abbandonato. A ostacolarne i passi, la misteriosa Fauce, entità nata da una tragedia e interpretata da Troy Baker.



Per offrire un'ulteriore assaggio della produzione, in attesa del lancio, Bloober Team e Microsoft hanno pubblicato una sequenza di gameplay di The Medium della durata di circa 14 minuti. Disponibile in apertura a questa news, il filmato mostra una sequenza inquietante, che vede la protagonista cercare di interagire con una bambina nel reame degli spiriti. Per scoprire ogni segreto del titolo, sarà necessario attendere il prossimo 28 gennaio: nel frattempo sulle pagine di Everyeye trovate una ricca video anteprima di The Medium, a cura del nostro Marco Mottura.