The Medium e Scorn usciranno in esclusiva su Xbox Series X e PC

Nella giornata di ieri sono stati annunciati ben 13 giochi ottimizzati per Xbox Series X e in un simile contesto non è semplice capire quali titoli siano esclusivi e quali invece destinati ad arrivare anche su altre piattaforme. Facciamo chiarezza.

In particolare The Medium e Scorn arriveranno solamente su Xbox Series X e PC, non si tratterà di giochi Cross-Gen ma di titoli esclusivamente Next-Gen, oltretutto disponibili in "esclusiva console Microsoft" e dunque al momento non previsti su altre piattaforme come PS4, Google Stadia, PlayStation 5 o Nintendo Switch. Non sappiamo se le esclusive in questione siano totali o temporali, al momento si è parlato solamente di una partnership esclusiva per portare i due giochi su Xbox Series X e Windows.

Si tratta indubbiamente di due giochi piuttosto interessanti, The Medium è un horror psicologico sviluppato da Bloober Team (Layers of Fear, The Blair Witch) che si avvale della collaborazione di Akira Yamaoka, meglio conosciuto come l'autore delle musiche di Silent Hill. Scorn è invece un gioco horror dalle atmosfere malate, ispirato all'immaginario di H.R. Giger. Mistero sulle date di uscita, non sappiamo se i giochi citati usciranno al lancio di Xbox Series X o se li vedremo invece nel corso del 2021.