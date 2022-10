The Medium diventa una serie TV: alla guida il produttore di The Witcher e The Cathedral

Mentre Cyberpunk 2077 rinasce grazie a Cyberpunk: Edgerunners e alla prosecuzione del supporto post lancio, altri team di sviluppo decidono di valicare i confini tra media.

A questi ultimi si aggiunge ora anche Bloober Team, software house polacca autrice di molteplici produzioni di stampo horror. Tra le più recenti, abbiamo The Medium, avventura esclusivamente next gen che ha portato i giocatori a vestire i panni di una sensitiva in grado di muoversi tra due diversi piani dell'esistenza. Nel prossimo futuro, The Medium diventerà dunque una serie TV, realizzata dalla software house in collaborazione con Platige Image.



Alla guida del progetto, troviamo Tomasz Bagiński e Piotr Babieno. Il primo non è certamente un nome nuovo per gli appassionati di serie TV. Baginski ha infatti ricoperto il ruolo di Produttore Esecutivo per la serie TV Netflix dedicata a The Witcher e per Direction Night. Il professionista è inoltre anche regista. In queste vesti, si appresta a portare in sala il nuovo film animato de I Cavalieri dello Zodiaco, mentre nel 2004 è stato candidato all'Oscar per il cortometraggio animato The Cathedral. Per la sua realizzazione, Baginski aveva collaborato con Platige Image.



Nel corso dell'estate sono inoltre emersi i primi dettagli sulla serie Netflix dedicata ad Horizon: Zero Dawn, mentre la recente pubblicazione del primo trailer della serie HBO ha presentato l'adattamento per il piccolo schermo di The Last of Us.