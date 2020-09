The Medium, tra Silent Hill e next gen: un comparto audio impossibile su PS4 e Xbox One

Tra le molteplici produzioni videoludiche ormai in dirittura di arrivo su hardware next-gen, figura The Medium, intrigante horror sviluppato da Bloober Team.

Tra i numerosi elementi che hanno incuriosito l'utenza al momento del reveal della produzione, figura sicuramente il coinvolgimento nel progetto di Akira Yamaoka, storico compositore di Silent Hill. Al professionista si affianca inoltre Arkadiusz Reikowski, con il duo impegnato nel dar forma ad un comparto audio che si prospetta decisamente interessante.

Nel corso di un'intervista concessa in occasione del Tokyo Game Show 2020, il duo ha discusso approfonditamente del comparto audio di The Medium, evidenziandone diversi elementi innovativi. In particolare, ricordando come il gioco si dipani tra due dimensioni differenti (mondo reale e mondo spirituale), Yamaoka e Reikowski hanno confermato che nei momenti in cui entrambi saranno visibili a schermo, "La musica coesisterà tra i due mondi".



Una sfida non indifferente, che i compositori considerano vinta grazie alle nuove tecnologie. "L'audio, e in particolare l'audio spaziale, - afferma Reikowski - sono alquanto potenti nella prossima generazione di console. Quindi, con suoni e musica, ciò che i giocatori sentiranno sarà incredibilmente immersivo. [...] Abbiamo due ascoltatori, due mondi, quindi sostanzialmente è come se avessimo due giochi in azione contemporaneamente. Di conseguenza, ci sono alcune soluzioni e trucchi che non sarebbero stati possibili in assenza della tecnologia che muove i sistemi audio che abbiamo ora". Un comparto audio, dunque, che si prospetta come davvero next-gen, impossibile da implementare senza gli accorgimenti tecnici delle nuove console.



In assenza di poterlo testare in prima persona, ricordiamo che The Medium non dispone purtroppo di una data di pubblicazione definitiva, ma i due mondi dipinti da Bloober Team dovrebbero debuttare su PC e Xbox Series X/Series S entro la fine del 2020. Di recente, gli autori hanno pubblicato un nuovo story trailer di The Medium.