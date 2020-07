The Medium, oltre i soulsilike: il team punta a creare un 'Silent Hill - like'

La next gen di casa Microsot accoglierà tra le proprie fila l'avventura di Marianne, medium tormentata da inquietanti visioni della morte di un bambino. Di recente, il team di sviluppo ha offerto nuovi dettagli su The Medium, horror atteso su PC e Xbox Series X.

In particolare, Jacek Zieba, Producer del gioco, ha confermato alla redazione di Edge che gli sviluppatori di Bloober Team sono grandi fan di Silent Hill, che rappresenta una grande fonte d'ispirazione per il nuovo gioco degli autori polacchi. "In ogni cosa che facciamo, - racconta - siamo influenzati dalla serie. Ovviamente non vogliamo copiare, desideriamo creare un gioco che offra sensazioni à la Silent Hill, ma ai nostri termini. Sono curioso di vedere come reagiranno i giocatori ad un differente approccio allo stile di Silent Hill. Allo stesso modo in cui esistono i soulslike, noi vogliamo creare un Hill-like".



Il Lead Game Designer Wojciech Plejko ha inoltre aggiunto che la narrazione del gioco sarà legata al concetto per cui "nulla è semplice", in un mondo in cui nulla sarà descritto come bianco o nero. Nello specifico, giocare come un Medium offrirà ai giocatori un punto di vista privilegiato sul mondo rispetto alla gente comune. Nel corso del titolo, si augurano gli autori, l'acquisizione di maggiori informazioni contribuirà a cambiare le opinioni del giocatore e il modo a cui guardano a personaggi ed eventi di The Medium.



Per ulteriori dettagli, sulle pagine di Everyeye trovate una ricca intervista agli autori di The Medium, in cui si approfondiscono diversi aspetti del gioco PC e Xbox Series X.