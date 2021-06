The Medium Standard e Special Edition: aperti i preordini dell'edizione fisica

The Medium è un gioco horror psicologico in terza persona nel quale vestiremo i panni di Marianne, una medium che può viaggiare tra il mondo reale ed il regno degli spiriti, che dovrà districarsi tra rompicapi, enigmi e forze ostili aiutata dai suoi poteri sovrannaturali.

Il gioco è preordinabile in versione fisica per PS5 e Xbox Series X con data di uscita prevista per il 3 settembre. Su Amazon esistono due diverse versioni preordinabili, una "Standard Edition" che include solamente il gioco, al prezzo di 49,99 euro, e la "Two Worlds Special Edition", comprensiva di gioco in versione fisica, steelbook, colonna sonora ufficiale e Artbook, al prezzo di 59,99 euro per entrambe le console.

Di seguito i link ai preordini:

Come sempre è prevista la prenotazione al prezzo minimo garantito che ci farà risparmiare se il prezzo applicato su Amazon dovesse diminuire prima della data di uscita, si pagherà quindi in automatico il prezzo più basso.

Il gioco è già disponibile per gli abbonati al Game Pass, non possiamo allora non consigliarvi di valutare di completare l'esperienza di gioco anche con gli abbonamenti Game Pass e Game Pass Ultimate disponibili su Amazon con consegna immediata.