The Medium parte col botto: già recuperati i costi di sviluppo e promozione!

I rappresentanti di Bloober Team sono intervenuti ai microfoni del portale Money.pl per celebrare l'incredibile risultato commerciale raggiunto con The Medium. La software house polacca spiega infatti di aver recuperato l'intera cifra spesa per sviluppare e promuovere l'horror next gen.

Sulla scorta delle informazioni condivise da Bloober Team, apprendiamo infatti che The Medium ha saputo raggiungere, nei soli due giorni successivi al lancio su PC e Xbox Series X/S, "un livello di vendite tale da coprire per intero la somma investita per la produzione e la commercializzazione".

Si tratta quindi del maggior successo raggiunto dagli autori di Observer, Layers of Fear e Blair Witch. Il comunicato condiviso da Bloober Team, ad ogni modo, non entra nel merito delle numero esatto di copie vendute ma si limita, appunto, a precisare come il titolo sia divenuto profittevole per la compagnia polacca tramite le copie acquistate dai giocatori, senza cioè prevedere le ulteriori somme guadagnate dall'accordo sancito con Microsoft per proporre The Medium gratis su Xbox Game Pass sin dal day one.

