The Medium: supporto a UltraWide e Super UltraWide e miglior framerate con la patch 1.2

The Medium, l'horror game paranormale recentemente pubblicato da Bloober Team su PC Windows 10 e Xbox Series X|S in esclusiva console, si è recentemente aggiornato con la patch 1.2, tramite la quale sono stati apportati alcuni importanti miglioramenti tecnici da parte degli sviluppatori dello studio di Cracovia.

Tra le novità riportate all'interno delle patch note ufficiali, viene segnalata l'introduzione del supporto ai monitor UltraWide (21:9) e SuperUltraWide (32:9), a lungo richiesto dagli utenti PC. Bloober Team ha dichiarato di averci messo più tempo del previsto ad implementare la funzionalità a causa di alcuni inconvenienti tecnici dovuti alle telecamere fisse con cui è stato costruito l'horror game.

Il changelog, pubblicato all'interno della pagina Steam del gioco, prosegue poi citando la correzione di diversi bug minori, l'aggiunta di alcune piccole novità legate alle impostazioni di accessibilità, ed anche al miglioramento delle prestazioni del gioco, che dovrebbe quindi beneficiare di un framerate leggermente più stabile rispetto alle scorse settimane.

Ricordiamo che il supporto post-lancio di The Medium non prevede l'arrivo di alcun DLC che possa espandere ulteriormente la storia raccontata nel gioco base. Secondo rumor e speculazioni, Bloober Team potrebbe ora essere totalmente concentrata nella realizzazione di un nuovo capitolo di Silent Hill. Ad alimentare queste voci sono stati proprio gli sviluppatori, che recentemente hanno dichiarato di aver stretto una collaborazione con un grosso publisher per la creazione di un nuovo titolo horror.