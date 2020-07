The Medium: svelata una caratteristica inedita del gameplay

Il Microsoft Store ha svelato interessanti dettagli su The Medium, il nuovo gioco horror di Bloober Team in arrivo presumibilmente entro la fine dell'anno su Xbox Series X e PC.

Nello specifico la pagina cita per la prima volta la funzionalità denominata Simultaneous Dual: "L’inedito gameplay, ufficialmente brevettato, ti permette di giocare a cavallo di due mondi che vengono visualizzati nello stesso tempo. Esplora contemporaneamente il mondo fisico e quello degli spiriti e trai vantaggio dalle interazioni tra gli stessi per risolvere puzzle a realtà dualistica, sbloccare nuovi percorsi e risvegliare ricordi di eventi passati."

Non è del tutto chiaro come funzionerà questa innovazione, con ogni probabilità ne sapremo di più oggi pomeriggio durante l'evento Xbox Series X Games Showcase che seguiremo in diretta su Twitch con una lunga maratona al via alle 14:00.

The Medium è il gioco più ambizioso di Bloober Team, lo studio noto per progetti come Layers of Fear e The Blair Witch ha investito circa sette milioni di euro nella produzione di The Medium, segno evidente della volontà di puntare forte su questa nuova IP. Il gioco è atteso su PC e in esclusiva console Xbox Series X, la data di uscita non è ancora stata resa nota.