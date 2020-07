The Medium: svelati i requisiti di sistema per PC, 4K e Ray Tracing con RTX 2080

Dopo il nuovo trailer e il gameplay mostrato durante lo show dedicato ai giochi per Xbox Series X, The Medium svela i propri requisiti di sistema per PC grazie alla pagina Steam ufficiale. Per giocare in 4K con Ray Tracing attivo occorrerà una GeForce RTX 2080.

Come è stato rivelato durante l'Xbox Games Showcase il nuovo gioco di Bloober Team utilizzerà la funzionalità chiamata Dual Reality Rendering su Xbox Series X che consente agli sviluppatori di eseguire il rendering simultaneo di due mondi diversi in un'unica schermata e permettendo ai giocatori di controllare il protagonista in entrambi. Per fornire lo stesso tipo di esperienza su PC bisognerà quindi avere una macchina in grado di sostenere una buona dote di calcoli, anche a dettagli minimi The Medium risulta abbastanza accessibile. Di seguito i requisiti:

MINIMI

Intel Core i5-6600 / Ryzen 5 2500X

8 GB di Ram

@1080p NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon R9 390X

30 GB di spazio

CONSIGLIATI

Intal Core i5-9600 / AMD Ryzen 7 3700X

16 GB di Ram

@1080p NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti / AMD Radeon RX Vega 56

@4K NVIDIA GeForce RTX 2070 ( GeForce RTX 2080 per il Ray Tracing ) / AMD Radeon RX 5700 XT

30 GB di spazio

Insomma, requisiti importanti per la prossima produzione del Bloober Team. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che The Medium uscirà su Xbox Series X e PC durante l'autunno 2020. Gli sviluppatori hanno confermato che su Xbox Series X il gioco girerà in 4K e 30 FPS.