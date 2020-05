The Medium: svelato il nuovo horror degli autori di Layers of Fear e Observer

Gli autori del Bloober Team colgono al volo l'occasione offertagli dall'evento Inside Xbox per svelare l'horror psicologico The Medium e mostrarlo per la prima volta in azione su Xbox Series X.

La nuova proprietà intellettuale della software house polacca ci permetterà di fare la spola tra il mondo dei vivi e quello dei morti interpretando la medium Marianne. In una delle sue ultime sessioni medianiche, la donna rimarrà sconvolta dalla visione dell'omicidio di un bambino e, per fare luce sull'accaduto, deciderà di recarsi presso un albergo abbandonato che nasconde un oscuro segreto.



Per erigere l'impalcatura ludica, narrativa e contenutistica di The Medium, il Bloober Team farà affidamento sulla propria esperienza maturata in questo genere di esperienze a tinte oscure, dopo aver plasmato gli universi horror di Layers of Fear, Observer e Blair Witch. Il tema di questo nuovo progetto sarà la dualità, un concetto che sarà rappresentato dalla possibilità di spostarci tra questo piano dimensionale e il regno dell'aldilà per raccogliere informazioni e venire a capo dell'enigma delle visioni sulla morte del bambino.



Ai fini dell'immedesimazione, di particolare importanza sarà poi la collaborazione tra i compositori Arkadiusz Reikowski e Akira Yamaoka per firmare la colonna sonora di The Medium, il cui lancio è atteso per la fine dell'anno su Xbox Series X. Il titolo, come svelato durante l'evento Inside Xbox, entrerà a far parte del catalogo degli abbonati a Xbox Game Pass sin dal giorno di uscita.