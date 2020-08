The Medium, il team conferma: Ray Tracing anche su Xbox Series X

Dopo aver confermato il supporto a 4K e 30 fps per The Medium su Xbox Series X, il team di sviluppo dell'horror next gen torna a offrire dettagli sulle caratteristiche tecniche del gioco.

In particolare, Bloober Team ha voluto chiarire un fraintendimento legato a un dissonanza di informazioni riportate sui portali ufficiali Xbox. Un'attenta analisi dei dettagli riportati in merito a The Medium pareva infatti mettere in discussione l'implementazione del Ray Tracing per la versione console dell'horror, che, lo ricordiamo, vedrà la luce anche su PC. A fronte della condivisione di tali dubbi, il portale Xboxera è stato contattato da Bloober Team, che ha voluto chiarire la situazione.

L'apparente contrasto tra i dettagli riportati su Xbox.com non è altro che il frutto di un errore, ha confermato la software house. Gli autori di The Medium hanno dunque contestualmente confermato che il gioco godrà delle potenzialità offerte dal Ray Tracing anche nella sua incarnazione Xbox Series X, con la nuova console Microsoft pronta a sfoggiarne tutte le caratteristiche.



Di recente, l'intrigante horror che accompagnerà il giocatore nell'esplorazione di due dimensioni è tornato a mostrarsi in un nuovo gameplay trailer di The Medium, che ha offerto un'ulteriore sguardo a ciò che il pubblico potrà aspettarsi dal vestire i panni della giovane medium Marianne.