The Medium: un trailer in collaborazione con NVIDIA mostra la bellezza del Ray Tracing

Gli sviluppatori del Bloober Team hanno pubblicato un nuovo trailer ufficiale che mostra le potenzialità del Ray Tracing in The Medium, il particolare horror in arrivo a fine mese su PC e Xbox Series X|S.

Grazie alla partnership tra il team polacco e il colosso delle schede grafiche NVIDIA, il nuovo gioco horror basato sul dualismo della protagonista (e delle ambientazioni) potrà godere del pieno supporto al Ray tracing. L'utilizzo dell'Unreal Engine 4.25+ abbinato alle librerie Microsoft DirectX Raytracing hanno permesso agli sviluppatori di implementare le più recenti novità tecnologiche in ambito grafico come RTX e NVIDIA DLSS che saranno disponibili sin dal giorno di lancio.

In occasione del CES 2021 NVIDIA ha annunciato diverse collaborazioni con sviluppatori e publisher che puntano ad ampliare la libreria di titoli in grado di supportare le tecnologie grafiche offerte dal colosso californiano. Oltre a The Medium, il ray tracing verrà implementato anche in Five Nights at Freddy's Security Breach e nell'avventura steampunk F.I.S.T. Forged in Shadow Torch.

Prima di lasciarvi al trailer vi ricordiamo che The Medium uscirà il prossimo 28 gennaio su PC e Xbox Series X|S e sarà incluso nel servizio di Xbox Game Pass per PC e console.