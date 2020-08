The Medium, Troy Baker su PC e Xbox Series X: l'attore interpreta il villain del gioco

In occasione della Gamescom 2020, giungono interessanti aggiornamenti legati alle produzioni next gen. Tra queste ultime troviamo The Medium, intrigante horror psicologico atteso in esclusiva su piattaforme Microsoft.

Durante l'importante fiera videoludica, quest'anno in edizione virtuale a causa delle problematiche sanitarie internazionali, è stata in particolar modo svelata l'identità del villain del gioco firmato Bloober Team. Noto come "The Maw" ("Le Fauci"), quest'ultimo sarà interpretato da un attore d'eccezione. Più che noto nel mondo videoludico, stiamo parlando di Troy Baker: tra i numerosi personaggi di cui ha vestito i panni possiamo citare Joel, da The Last of Us, oppure Higgs, da Death Stranding.

Nel raccontare l'esperienza in The Medium, l'attore ha offerto alcuni interessanti retroscena sullo sviluppo del gioco. Elemento interessante, le sessioni di motion capture sono state condotte da un altro attore, vista la necessità di recitare su dei trampoli per offrire la giusta fisicità all'interpretazione. Troy Baker si è dunque occupato del doppiaggio, direttamente dalla propria abitazione in pieno spirito smart working. Entusiasta della produzione, l'attore ne ha paragonato le atmosfere a Silent Hill e a Dead Space.



Privo di una data di lancio precisa, l'horror psicologico è atteso su PC e Xbox Series X: sulle pagine di Everyeye trovate l'anteprima di The Medium realizzata dal nostro Giuseppe Carrabba.