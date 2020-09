The Medium: Troy Baker alle prese con il doppiaggio nel nuovo video del Bloober Team

Dopo aver annunciato la partecipazione di Troy Baker nel cast di The Medium, i ragazzi del Bloober Team hanno pubblicato un filmato che racconta il "making of" del titolo e delle fasi di doppiaggio riguardanti il villain che troveremo nella prossima avventura horror in esclusiva per PC e Xbox Series X.

L'onnipresente Troy Baker interpreterà infatti il personaggio noto come "The Maw" (Le Fauci), lo spirito antagonista che darà del filo da torcere al protagonista di The Medium. Come si può vedere nel filmato pubblicato dal Bloober Team, l'attore si è occupato solo delle fasi di doppiaggio dando voce al villain, senza tuttavia partecipare alle sessioni di motion capture che sono state condotte da una controfigura differente a causa della necessità di recitare su dei lunghi trampoli per dare la giusta fisicità alla figura del mostro. Date le condizioni create dalla pandemia di Coronavirus, tutte le registrazioni sono poi state effettuate direttamente in smart working.

Negli ultimi anni Troy Baker è diventato uno dei protagonisti assoluti del doppiaggio in ambito videoludico, dando voce ad alcuni dei personaggi più iconici dell'industria come Joel di The Last of Us o il più particolare Higgs di Death Stranding. Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che The Medium uscirà il prossimo autunno su PC e Xbox Series X. Potete trovare l'anteprima di The Medium sulle pagine di Everyeye.