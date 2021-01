The Medium uscirà anche su PlayStation 5? Il commento degli sviluppatori

Dopo aver illustrato la sua esperienza con la versione Xbox Series S di The Medium e spezzato una lancia in favore della console next gen economica di Microsoft, il produttore di Bloober Team Jacek Zieba discute del possibile porting PS5 di questa ambiziosa avventura horror.

In chiusura dell'intervista concessa a VG247.com, l'alto rappresentante della software house polacca ha accennato ai piani multipiattaforma di Bloober Team e alla visione che la compagnia porterà avanti nel periodo immediatamente successivo all'uscita di The Medium, prevista per il 28 gennaio con ingresso immediato nel catalogo di Xbox Game Pass.

Incalzato dai giornalisti del portale videoludico britannico a fornire un chiarimento in tal senso, Zieba ha precisato che "per ora ci stiamo concentrando solo su Xbox e PC". Il produttore di Bloober Team, quindi, preferisce non entrare nel merito degli accordi siglati con Microsoft, senza cioè specificare se The Medium debba essere considerata come un'esclusiva console "pura" o se, come avvenuto in passato con la versione PS4 di Blair Witch, sia un titolo destinato ad approdare in futuro su PlayStation 5 e piattaforme in game streaming come Google Stadia.

In attesa di chiarire questo importante punto, vi rimandiamo al nostro ultimo speciale su storia e gameplay dell'horror The Medium.