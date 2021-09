The Medium: l'uscita su PS5 celebrata con il trailer di lancio

The Medium su PlayStation 5 è divenuto finalmente realtà: dal 3 settembre 2021 è disponibile sulla console next-gen di Sony dopo essere uscito a gennaio 2021 sia su PC che su Xbox Series X/S. Per l'occasione Bloober Team ha diffuso il trailer di lancio della versione PS5 che illustra alcune delle caratteristiche principali del gioco.

L'avventura horror dello studio polacco ha ottenuto diversi consensi da parte della critica, come evidenzia la raccolta di valutazioni posta nei primi secondi del filmato. Bloober Team evidenzia inoltre che le atmosfere oscure del gioco saranno adesso ancora più immersive grazie al pieno supporto di tutte le caratteristiche del DualSense. Oltre alla distribuzione sul PlayStation Store, per gli appassionati di collezionismo viene ribadita anche la disponibilità del gioco in edizione fisica sempre nello stesso giorno, non solo su PS5 ma anche su Xbox Series X/S e PC, sistemi sui quali in precedenza era disponibile unicamente in formato digitale.

Se volete scoprire ulteriori dettagli sulla nuova versione, il video confronto tra PS5, Xbox Series X/S e PC di The Medium potrebbe attirare la vostra attenzione. Ricordiamo che la versione per la console next-gen Sony non supporterà il Ray Tracing, mossa che tuttavia ha consentito a Bloober Team di ottenere migliori risultati in termini di risoluzione. Non dimenticatevi infine di leggere la nostra recensione di The Medium su PS5, così da avere un quadro completo su questo lavoro di conversione.