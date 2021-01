The Medium: la versione PC avrà due opzioni per il Ray Tracing

Mancano ormai pochi giorni al debutto di The Medium e il team di sviluppo ha deciso quindi di sbottonarsi su alcune caratteristiche che saranno presenti nella versione PC del gioco e che faranno sicuramente piacere ai giocatori in possesso di una scheda video con supporto al Ray Tracing.

Nello specifico, la versione PC di The Medium offrirà agli utenti la possibilità di scegliere non solo se abilitare o meno il Ray Tracing, ma anche di selezionare due diverse opzioni per questa funzionalità: modalità performance o modalità qualità. La prima dovrebbe gravare meno sulle prestazioni e propone riflessi con Ray Tracing e occlusione ambientale. In modalità qualità, invece, l'intervento del Ray Tracing è più evidente grazie all'introduzione di numerosi effetti aggiuntivi (ombre RT, RTAO e altro). Stando alle dichiarazioni di Bloober Team, inoltre, la modalità qualità attiverà anche il DLSS, effetto esclusivo delle GPU Nvidia delle ultime generazioni che dovrebbe alleggerire il carico di questa opzione, che potrà in ogni caso essere attivata solo su PC di fascia alta.

Oltre ad invitarvi a dare un'occhiata alla nostra anteprima di The Medium, vi ricordiamo che il gioco arriverà esclusivamente su PC, Xbox One e Xbox Series X|S a partire dal prossimo 28 gennaio 2021 e sarà disponibile sin dal lancio nel catalogo di Xbox Game Pass.