The Medium su Xbox Series S 'sarà fantastico', promette Bloober Team

Intervistati dalla redazione di VG247.com, Wojciech Piejko e Jacek Zieba del Bloober Team hanno voluto spezzare una lancia in favore di Xbox Series S rassicurando i possessori della console next gen economica di Microsoft sulla bontà grafica e ludica di questa particolare versione dell'horror The Medium.

Nel discutere delle potenzialità hardware e della facilità di programmazione su console di ultima generazione, il produttore Zieba ha spiegato che "da un certo punto di vista, per noi è stato un gioco da ragazzi lavorare con Xbox Series X e S, il nostro motore si adatta alla perfezione a quell'architettura, diversamente da quanto poteva accadere in passato con piattaforme come PS3 o simili. A dirla tutta, lavorare su Series X e S è stata un'esperienza davvero piacevole".

A riprova delle sue dichiarazioni il produttore della software house polacca ammette di "aver persino giocato l'intera partita a The Medium su Series S una settimana fa, e sono rimasto sbalordito al punto da confonderla, a volte, con Series X. Se in quei momenti qualcuno m'avesse detto 'ehi amico, stai giocando su Series S', ne sarei stato meravigliato, è una cosa fantastica. Certo, non c'è il 4K perchè Series S non è nata per supportare quella risoluzione, e ovviamente la grafica può sembrare leggermente diversa da Series X perchè la X è una console due volte più potente, ma l'esperienza complessiva e il divertimento che se ne ricava sono esattamente gli stessi. Possiedo una Xbox Series S e non vedo l'ora di rigiocare a The Medium a casa mia".

Nella discussione interviene anche il Lead Designer Piejko per spiegare come "sì, la grafica su Series S è comunque avanzata soprattutto per via dello stile grafico che abbiamo creato, è davvero fantastico e lo adoro da quel punto di vista. È a una risoluzione inferiore, ma è sempre la stessa fantastica esperienza".

Per averne la controprova definitiva, non ci resta che attendere l'uscita di The Medium prevista per il 28 gennaio su PC, Xbox Series X e Series S, con approdo immediato nella ludoteca degli iscritti a Xbox Game Pass.