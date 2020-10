The Medium su Xbox Series X|S e PC: il nuovo trailer svela la data d'uscita

Come promesso nelle ultime ore da parte di Bloober Team, sul canale YouTube ufficiale del team di sviluppo è stato pubblicato un nuovo trailer di The Medium che ne svela la data d'uscita.

Il nuovo horror arriverà infatti sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 10 dicembre 2020 e potrà essere acquistato esclusivamente su PC (tramite Steam) e sulle console next-gen targate Micorosoft: Xbox Series X e Xbox Series S. Nel corso del filmato possiamo assistere ad una breve carrellata d'immagini che mostrano alcune delle spaventose ambientazioni che faranno da sfondo all'avventura con in sottofondo alcuni brani della colonna sonora, la quale può essere scaricata gratuitamente tramite la pagina ufficiale del prodotto su Steam. Al momento non ci sono indizi all'interno del trailer circa il possibile arrivo del gioco sin dal day one nel catalogo di Xbox Game Pass ed è probabile che scopriremo maggiori informazioni su questo aspetto nel corso delle prossime settimane.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sul gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete dare un'occhiata anche allo story trailer di The Medium. Sapevate che The Medium supporterà il Ray Tracing anche su Xbox Series X?