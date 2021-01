The Medium su Xbox Series X: l'horror di Bloober Team nel nostro video gameplay

Insieme a Francesco Fossetti e Marco Mottura ci siamo tuffati nelle atmosfere a tinte oscure di The Medium, la nuova avventura horror degli autori di Blair Witch, Observer e Layers of Fear, ora disponibile su Xbox Series X/S e PC.

Direttamente dal nuovo studio di Everyeye appena presentato, il dinamico duo della nostra redazione ha aperto una finestra sulla duplice dimensione di The Medium per restituirci le emozioni vissute nell'esplorazione degli scenari digitali dell'ultima opera della software house polacca.

In coincidenza dell'uscita del titolo, anche il collettivo di Digital Foundry ha posto sotto la propria lente d'ingrandimento le versioni console di The Medium, evidenziando l'impegno compiuto dal team Bloober per fornire un'esperienza grafica compiutamente next gen grazie al Ray Tracing. L'utilizzo di questa tecnica di illuminazione in tempo reale abbinato al sistema Dual Reality che renderizza a schermo due mondi di gioco in comtemporanea, però, mette alla frusta anche l'hardware più avanzato, come testimoniato dall'ampio range della risoluzione dinamica su Xbox Series X/S e dalle spiegazioni di Bloober per i requisiti PC molto alti di The Medium.

Se volete saperne di più sulla storia, sul gameplay e sulla grafica del nuovo horror tra due mondi da esplorare su PC e Xbox Series X/S dal 28 gennaio, oltre alla lunga video dimostrazione che trovate in cima a questa notizia vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di The Medium curata da Marco Mottura.