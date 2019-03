The Messenger: l'Action-Platformer ispirato a Ninja Gaiden in arrivo su Playstation 4

Sviluppato da Sabotage ed edito da Devolver Digital, The Messenger è stato ufficialmente annunciato per Playstation 4. Già disponibile su PC e Nintendo Switch, il Gioco ispirato a Ninja Gaiden si appresta ad esordire anche sull'ammiraglia di Casa Sony.

Presentato dal Team di Sviluppo come una lettera d'amore nei confronti dei classici a 8 e 16 bit, l'action-platformer è stato accolto in maniera decisamente positiva da critica e pubblico. Non a caso, in occasione della cerimonia di assegnazione dei The Game Awards 2018, The Messenger veniva premiato come Best Debut Indie Game. Ora, questa piccola perla del panorama indipendente si prepara ad un nuovo esordio, anticipato dalla pubblicazione di un nuovo Trailer dedicato. Come di consueto, potete trovare il video direttamente in apertura a questa news: Buona Visione!

Di seguito vi riportiamo inoltre una breve presentazione di The Messenger: "Nel momento in cui un'armata demoniaca assedia il suo villaggio, un giovane ninja si avventura attraverso un mondo maledetto per consegnare una pergamena fondamentale per la sopravvivenza del suo Clan. Quello che comincia come un classico action platformer presto si trasforma in un'ampia avventura con viaggi nel tempo ricca di emozioni, sorprese ed umorismo". Per i Lettori e le Lettrici intrigate da questi presupposti, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la recensione di The Messenger nella sua versione PC. Il Gioco sarà disponibile su Playstation 4 a partire dal prossimo 19 marzo.