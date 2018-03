The Messenger arriverà anche su Nintendo Switch, pubblicato un nuovo trailer

ha oggi annunciato che, svelato durante lo scorso mese di gennaio, sarà pubblicato anche su Nintendo Switch, oltre che su PC, PS4 e Xbox One.

Come spiega la software house "specializzata nel combinare l'estetica dei giochi retrò con il game design moderno", The Messenger è un titolo ispirato ai vecchi classici NES e SNES che passa dagli 8 ai 16-bit, presentando un gameplay profondo e una difficoltà stimolante. Il gioco vi metterà alla prova con numerosi boss e nemici, vi offrirà diverse possibilità per personalizzare il vostro personaggio, nasconderà dei livelli segreti, e proporrà la colonna sonora curata dal compositore Rainbowdragoneyes.

The Messenger uscirà su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch nel corso del 2018. In cima alla notizia trovate un nuovo trailer pubblicato nelle scorse ore.