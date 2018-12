The Messenger: il DLC Picnic Panic annunciato con un trailer

Sabotage Studio e Devolver Digital hanno annunciato con un trailer il primo DLC di The Messenger, intitolato Picnic Panic e in arrivo nel 2019 come download gratuito per tutti i possessori del gioco.

Picnic Panic includerà una nuova storia completamente inedita e decine di nuovi livelli da affrontare, una mini campagna aggiuntiva a costo zero. Gli sviluppatori hanno pubblicato un breve trailer dell'espansione, limitandosi a dichiarare che il DLC arriverà nel corso del prossimo anno.

The Messenger è un gioco d'azione 2D in stile 8/16 bit che ricorda classici del passato come Ninja Gaiden e tanti altri action game per NES, SNES e Mega Drive, il titolo è stato accolto positivamente da pubblico e critica e c'è chi spera che Devolver Digital possa presto annunciare dei porting per altre piattaforme: The Messenger è infatti disponibile solo su PC e Nintendo Switch.