The Messenger: la nuova patch aggiunge il New Game+ e opzioni di accessibilità

Sabotage Studio ha pubblicato quest'oggi l'aggiornamento Messenger+ per The Messenger su PC Steam e Nintendo Switch.

Questo atteso update introduce la modalità New Game+ che permette ai giocatori che hanno già completato la campagna di ricominciare ad una difficoltà più alta con tutti gli upgrade già sbloccati. I danni subiti sono maggiori mentre i boss hanno un quantitativo di salute più alto. Ogni volta che viene completata una run, la partita può essere riavviata nuovamente: quando ciò accade, viene aggiunto un segno + al nome del salvataggio e i danni subiti aumentano ancora di più. Si può anche arrivare al punto in cui il personaggio del giocatore muore con un singolo colpo.

In aggiunta al New Game+, è stata introdotta la possibilità di rimappare i controlli, indizi visuali per facilitare l'attraversamento del labirinto sott'acqua, i suggerimenti del Profeta direttamente all'interno della mappa e il Jukebox, grazie al quale è possibile riascoltare i brani della colonna sonora. Ricordiamo che The Messenger, sviluppato da Sabotage e pubblicato da Devolver Digital, può essere acquistato su PC e Nintendo Switch.